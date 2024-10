Sport.quotidiano.net - Forlì, occhio al Lentigione: "Rivali per i piani alti"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Là dove nulla poterono gli avversari, ci ha pensato l’allerta meteo. Che ha bloccato il girone D di quarta serie – rinviate tutte le gare della 7ª giornata eccetto Prato-Pistoiese (0-0) – e, per l’effetto, scombussolato idi battaglia del, costretto a differire l’assalto alla Cittadella (Vis Modena) per concentrarsi sul, atteso oggi (ore 15) al ‘Morgagni’. "Abbiamo dovuto giocoforza rimodulare tutta la tabella allenamenti – spiega mister Alessandro Miramari – perché ci troveremo a sostenere in rapida successione due turni infrasettimanali, ovvero quattro gare nei prossimi dodici giorni. Siamo riusciti ad anticipare la partita odierna, non invece quella con il Progresso, che non ha concesso la disponibilità".