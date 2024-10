Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Bene la commissione d’indagine per il Sistema Cilento e l’omicidio di Angelo Vassallo”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Laringrazia laAntimafia e rinnova il suo appello: “Dopo 14 anni, il nostro impegno per la verità non si ferma” Lanazionale antimafia ha approvato all’unanimità l’istituzione di un comitato di indagine dedicato al cosiddetto “” e aldi, il Sindaco Pescatore, ucciso il 5 settembre 2010. La proposta, promossa dal senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia) e dal deputato Pino Bicchielli (Noi Moderati), rappresenta un passo decisivo per far luce su undi potere che ha segnato il territorio cilentano e per ottenere giustizia per un delitto rimasto ancora irrisolto. La decisione è stata accolta con favore dalla presidente della, Chiara Colosimo, e da tutti i membri.