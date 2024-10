Follia in città. Inseguimento da film, cocaina in bocca e revolver in casa (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora Follia in città per un pazzo Inseguimento tra forze dell’ordine e un cittadino che cercava di fuggire ad un fermo o un arresto. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di arma clandestina, un 49enne leccese, già noto alle Forze dell’Ordine, che la scorsa notte è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Lecce. I militari dell’Arma, durante il pattugliamento del territorio per contrastare ogni forma di illegalità, si sono messi all’Inseguimento di un automobilista che stava percorrendo via Cicolella il quale, alla vista della “gazzella”, ha dato inizio ad una fuga spericolata per le vie della città per tentare di seminare l’equipaggio della Radiomobile. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancorainper un pazzotra forze dell’ordine e un cittadino che cercava di fuggire ad un fermo o un arresto. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di arma clandestina, un 49enne leccese, già noto alle Forze dell’Ordine, che la scorsa notte è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Lecce. I militari dell’Arma, durante il pattugliamento del territorio per contrastare ogni forma di illegalità, si sono messi all’di un automobilista che stava percorrendo via Cicolella il quale, alla vista della “gazzella”, ha dato inizio ad una fuga spericolata per le vie dellaper tentare di seminare l’equipaggio della Radiomobile.

