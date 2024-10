Liberoquotidiano.it - Federico Pregheffi lancia EIGHTERS: il fondo a Ibiza per il trading automatizzato

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) -, 22/10/2024 - Nel panorama sempre più competitivo del settore finanziario, emerge una nuova realtà innovativa che unisce tecnologia all'avanguardia e investimenti strategici. Si tratta di, undi investimento da quasi 100 milioni di euro fondato ada, imprenditore di successo e titolare della Don forex srls, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per ilautomatico. Questo progetto rappresenta un punto di svolta non solo per il mondo degli investimenti, ma anche per la trasformazione digitale del settore finanziario, che sta vedendo un cambiamento radicale grazie all'introduzione di tecnologie di automazione avanzata.