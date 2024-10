Gaeta.it - Fatti di Musica 2024: Il Festival Calabrese si Chiude con il Musical “Grease”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi” sta per concludere la sua trentottesima edizione, un evento che ha segnato la culturale della Calabria. Ideato e diretto da Ruggero Pegna, ilha offerto una serie di concerti e spettacoli di alto profilo, culminando con la rappresentazione del celebrel “”. Questo noto spettacolo verrà messo in scena in due località della Calabria: il 23 e il 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e il 25 e 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria. La consacrazione di “” al”, prodotto dalla Compagnia della Rancia, è uno deil più iconici della storia del teatro. La sua presenza aldi” è ulteriormente valorizzata dal riconoscimento del “Riccio d’Argento”, un premio che celebra le migliori produzioni dil internazionali.