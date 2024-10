Ilfattoquotidiano.it - Esce da una bara con una motosega elettrica: l’incredibile entrata a effetto di Eminem sul palco del suo concerto – VIDEO

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un weekend da sogno, quello appena trascorso, e non solo per i tifosi della Ferrari, che hanno potuto assistere alla trionfale doppietta della Scuderia di Maranello al Gran Premio di Austin. Ma anche per tutti i fan della musica, perché uno degli ospiti chiamato ad esibirsi suldel circuito texano è stato. Il celebre rapper americano, che ha da poco pubblicato il suo ultimo album in studio, The Death of Slim Shady, ha accolto il pubblico con un’che poi è diventata virale sui social: sulle note del brano Lucifer,è uscito da unaindossando una maschera e con in braccio una. Quello di Slim Shady potrebbe essere un tributo al film horror Non aprite quella porta, in cui il protagonista, Leatherface, indossa la stessa maschera cheha portato suldi Austin.