Lettera43.it - Erdogan ha ringraziato Meloni «per il suo sostegno della famiglia contro i sostenitori Lgbt»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una telefonata avvenuta martedì pomeriggio il presidente turco Recep Tayyip«hala premier italiana Giorgiaper il suo approccio adel concetto di, che dà priorità ai valoridegli». Lo riferisce la presidenzaRepubblica di Ankara in una nota. Secondo la presidenza turca i valori tradizionali sarebbero messi a rischio «dall’ascesa dei gruppi». Nonostante la Gpa sia utilizzata principalmente da coppie eterosessuali inferitili, con ogni probabilitàsi stava complimentando per il recente via libera del Senato al ddlla gestazione per altri compiuta all’estero da cittadini italiani, che è ora un reato universale.