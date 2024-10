Emergenza Dengue: il piano della Regione Marche per la disinfestazione nella primavera 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con un focolaio che ha colpito oltre 130 persone, la Regione Marche si prepara ad affrontare l’Emergenza Dengue, ponendo l’accento sulla necessità di un piano di disinfestazione coordinato con i Comuni. Il vice presidente della Regione e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha evidenziato l’importanza di prevenire ulteriori contagi attraverso un’azione tempestiva e mirata. Il focus principale sarà sulla zanzara tigre, principale vettore di questo virus, e sulla sua proliferazione nelle aree colpite. Il focolaio di epidemia a Fano e nelle altre città Negli ultimi mesi, diverse città delle Marche hanno segnalato casi di infezione da Dengue, con Fano che ha registrato il maggior numero di contagi. Gaeta.it - Emergenza Dengue: il piano della Regione Marche per la disinfestazione nella primavera 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con un focolaio che ha colpito oltre 130 persone, lasi prepara ad affrontare l’, ponendo l’accento sulla necessità di undicoordinato con i Comuni. Il vice presidentee assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha evidenziato l’importanza di prevenire ulteriori contagi attraverso un’azione tempestiva e mirata. Il focus principale sarà sulla zanzara tigre, principale vettore di questo virus, e sulla sua proliferazione nelle aree colpite. Il focolaio di epidemia a Fano e nelle altre città Negli ultimi mesi, diverse città dellehanno segnalato casi di infezione da, con Fano che ha registrato il maggior numero di contagi.

Cresce il focolaio di Dengue a Fano - 102 i casi accertati : scatta il piano della Regione - “Speriamo nell’arrivo del freddo”, ha aggiunto l’esperto. È consigliato indossare maniche e pantaloni lunghi di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci”. La Regione Marche ricorda anche che la trasmissione della malattia avviene unicamente attraverso le zanzare, motivo questo che ha portato a una nuova “disinfestazione su tutta l’area urbana di Fano” e ... (Quifinanza.it)

Allarme Dengue e virus Ziga. Scatta il piano cattura-monitoraggio delle zanzare non autoctone : trappole installate - Tradotto in infezioni che abbiamo imparato a conoscere: Dengue, Chikungunya, Zika, la West Nile Disease. . Finalmente, dopo anni di allarme crescente, c'è un piano che prevede tutte le attività tese "al controllo delle malattie infettive trasmesse dalle zanzare, sia per infezioni ormai autoctone". (Perugiatoday.it)

Dengue all’Altopiano Marconi (Bologna) : scatta la disinfestazione - «Come previsto dai protocolli sanitari in vigore, i trattamenti adulticidi sono stati effettuati in un raggio di 200 metri dall’abitazione in cui è stato rilevato il caso. . La quale ha osservato come il Comune nella lettera inviata "oltre a non chiarire le zone in cui la disinfestazione sarebbe avvenuta, ha gettato nel panico i cittadini che oggi non sanno se le aree delle loro residenze ... (Ilrestodelcarlino.it)