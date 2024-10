Due anni di governo Meloni: nelle slide celebrative tante omissioni e dati parziali su occupazione, stipendi, export, Pnrr, fisco, sanità e sostegno alle imprese (Di martedì 22 ottobre 2024) Numeri scelti con cura per assicurarsi che il bicchiere sembri mezzo pieno. E che chi legge si trovi davanti l’immagine di un Paese che macina record, dal lavoro alla sanità passando per l’aumento degli stipendi, i risultati del Pnrr, l’andamento dell’export, la lotta all‘evasione e il sostegno al sistema produttivo. Palazzo Chigi festeggia il primo biennio Meloniano con 56 slide che celebrano i presunti successi del governo aggiornando la brochure dedicata all'”Italia vincente” di Fratelli d’Italia diffusa in occasione dell’anniversario della vittoria elettorale. Basta però allargare lo sguardo per scoprire omissioni, mezze verità e dati sbagliati. Ecco i più evidenti, scovati nelle schede sui risultati economici vantati dalla premier. Ilfattoquotidiano.it - Due anni di governo Meloni: nelle slide celebrative tante omissioni e dati parziali su occupazione, stipendi, export, Pnrr, fisco, sanità e sostegno alle imprese Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Numeri scelti con cura per assicurarsi che il bicchiere sembri mezzo pieno. E che chi legge si trovi davanti l’immagine di un Paese che macina record, dal lavoro allapassando per l’aumento degli, i risultati del, l’andamento dell’, la lotta all‘evasione e ilal sistema produttivo. Palazzo Chigi festeggia il primo biennioano con 56che celebrano i presunti successi delaggiornando la brochure dedicata all'”Italia vincente” di Fratelli d’Italia diffusa in occasione dell’versario della vittoria elettorale. Basta però allargare lo sguardo per scoprire, mezze verità esbagliati. Ecco i più evidenti, scovatischede sui risultati economici vantati dalla premier.

