Djokovic spera negli incastri per accedere alle ATP Finals: i tornei mancanti e chi può superarlo (Di martedì 22 ottobre 2024) Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il sito Sportklub ha divulgato ieri la notizia secondo la quale il serbo Novak Djokovic avrebbe deciso di non prendere parte al torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma la prossima settimana. Se l’eventualità si verificasse, allora sarebbe in pericolo la partecipazione del balcanico alle ATP Finals: Djokovic al momento è sesto nella Race e vanta un margine di 555 punti sul nono classificato, l’australiano Alex de Minaur, che al momento avrebbe il ruolo di prima riserva a Torino. Sono in palio ancora 1750 punti prima delle Finals, ovvero i 500 in ballo questa settimana a Vienna e Basilea, i 1000 del già citato torneo di Parigi-Bercy, ed i 250 che saranno a disposizione a Metz e Belgrado nei giorni immediatamente precedenti il torneo di fine stagione a Torino. Oasport.it - Djokovic spera negli incastri per accedere alle ATP Finals: i tornei mancanti e chi può superarlo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il sito Sportklub ha divulgato ieri la notizia secondo la quale il serbo Novakavrebbe deciso di non prendere parte al torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma la prossima settimana. Se l’eventualità si verificasse, allora sarebbe in pericolo la partecipazione del balcanicoATPal momento è sesto nella Race e vanta un margine di 555 punti sul nono classificato, l’australiano Alex de Minaur, che al momento avrebbe il ruolo di prima riserva a Torino. Sono in palio ancora 1750 punti prima delle, ovvero i 500 in ballo questa settimana a Vienna e Basilea, i 1000 del già citato torneo di Parigi-Bercy, ed i 250 che saranno a disposizione a Metz e Belgrado nei giorni immediatamente precedenti il torneo di fine stagione a Torino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli omaggi a Nadal per il suo addio al tennis - Federer : «Speravo che questo giorno non arrivasse mai». Djokovic : «Rafa - è stato un onore» - . Nell’elogio social, il serbo ha sottolineato che «la tenacia, la dedizione, lo spirito combattivo – di Nadal – saranno insegnati per decenni». Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare». (Open.online)

Gli omaggi a Nadal per il suo addio al tennis - Federer : «Speravo che questo giorno non arrivasse mai». Djokovic : «Rafa - è stato un onore» - Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona del tennis e dello sport in generale». Non meno sentito il saluto di Roger Federer, il primo dei grandi tre ad abbandonare l’erba, la terra e il sintetico: «Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. . Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. (Open.online)

Ritiro Djokovic - tifosi disperati : così è finita - Per quanto riguarda la vittoria degli US Open, significa tanto vincere il 25°? Può avere la stessa energia che ha avuto alle Olimpiadi? Dovrà affrontare, ancora una volta, una concorrenza molto agguerrita: riuscirà a farlo due volte di seguito, alle Olimpiadi e agli US Open? Gli permetterei di ritirarsi dopo, gli direi: ‘Ok, hai il permesso di ritirarti’”. (Ilveggente.it)