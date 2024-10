Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Milan-Club Brugge: le formazioni UFFICIALI | LIVE

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il ritorno in campo per la Serie A, ecco scendere in campo le squadra italiane per la: apreLa sofferta vittoria contro l’Udinese nell’ottava giornata del campionato di Serie A è un buon viatico per il, a caccia dei primi tre punti nella nuova edizione della: avversario di giornata è il. Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri, guidati in panchina da Paulo Fonseca, hanno, infatti, perso i primi due confronti europei contro ilrpool di Arne Slot all’esordio e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, quest’ultima sconfitta patita lontano dalle mura amiche.