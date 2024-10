Delitto di famiglia a Serranova, il colpo di scena: il testamento era genuino (Di martedì 22 ottobre 2024) BRINDISI - Alla base dell'omicidio del 70enne Antonio Calò e della moglie 64enne Caterina Martucci, i cui corpi vennero scoperti l'1 marzo 2023 nella loro casa nelle campagne di Serranova, ci sono questioni ataviche legate ad assi ereditari, dissapori vari, frutto della differenza delle varie Brindisireport.it - Delitto di famiglia a Serranova, il colpo di scena: il testamento era genuino Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) BRINDISI - Alla base dell'omicidio del 70enne Antonio Calò e della moglie 64enne Caterina Martucci, i cui corpi vennero scoperti l'1 marzo 2023 nella loro casa nelle campagne di, ci sono questioni ataviche legate ad assi ereditari, dissapori vari, frutto della differenza delle varie

Delitto di famiglia a Serranova, il colpo di scena: il testamento era genuino - Udienza in corte d'assise sul caso dell'omicidio di Antonio Calò e della moglie Caterina Martucci. In aula la sorella della vittima e dell'omicida reo confesso ricostruisce le dinamiche, ataviche, all ... (brindisireport.it)