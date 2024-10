Liberoquotidiano.it - Cuba, 6 morti per uragano Oscar: blackout per quarta notte consecutiva

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'Avana, 22 ott. (Adnkronos/Dpa) - E' di almeno seiil bilancio che arriva daa causa dell', che ha flagellato la parte orientale dell'isola. Il bilancio è stato confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre buona parte dell'isola con circa dieci milioni di abitanti è rimasta al buio per la. Nella provincia di Guantánamo, intere aree sono allagate e i soccorritori non sono riusciti a raggiungere le zone colpite, ha detto Díaz-Canel. Le autorità parlano di almeno mille case danneggiate. Sinora, secondo Díaz-Canel che ha fatto sapere che per seguire l'emergenza non sarà al summit dei Brics a Kazan (in Russia), la fornitura di elettricità è stata ripristinata solo per un terzo. A L'Avana è finito ilper circa il 90% delle utenze.