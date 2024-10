Gaeta.it - Colpi d’arma da fuoco a Pescara: fermato un uomo con pistola ad aria compressa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte, la città diè stata scossa da un episodio di violenza che ha coinvolto l’uso di armi da, sollevando preoccupazione tra i residenti. I Carabinieri, chiamati a intervenire in seguito a segnalazioni da parte di cittadini, hanno prontamente avviato un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto. Il fatto è stato caratterizzato da una rapida risposta delle forze dell’ordine, che hanno portato all’individuazione di un sospetto e al sequestro di un’arma non letale. Intervento dei carabinieri dopo le segnalazioni Nella tarda serata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile disono stati allertati da un passante che aveva udito diversidi arma daprovenienti da via Gizio. L’agente di polizia ha subito attivato una pattuglia per recarsi sul luogo indicato.