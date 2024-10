Bianca Guaccero nega il flirt con Giovanni Pernice, ma dietro le quinte parlano tutti (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sospetto che il rapporto tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice possa travalicare le soglie di quello professionale e farsi più personale cresce puntata dopo puntata, per quanto lei abbia chiaramente smentito ogni coinvolgimento sentimentale. Oggi, però, a tornare sulla questione di un flirt in corso è Dagospia che riporta voci insistenti nell’ambiente televisivo su Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: “Il filarino è sempre più palese nonostante lei lo neghi”, si legge: “Nel dietro le quinte di Ballando con le stelle non si parla d’altro. ‘Basta guardarli per capire che il flirt è già in atto’ Bianca Guaccero è single da otto anni, ma la predisposizione ad aprire di nuovo il suo cuore a qualcuno c’è. Metropolitanmagazine.it - Bianca Guaccero nega il flirt con Giovanni Pernice, ma dietro le quinte parlano tutti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sospetto che il rapporto trapossa travalicare le soglie di quello professionale e farsi più personale cresce puntata dopo puntata, per quanto lei abbia chiaramente smentito ogni coinvolgimento sentimentale. Oggi, però, a tornare sulla questione di unin corso è Dagospia che riporta voci insistenti nell’ambiente televisivo su: “Il filarino è sempre più palese nonostante lei lo neghi”, si legge: “Nelledi Ballando con le stelle non si parla d’altro. ‘Basta guardarli per capire che ilè già in atto’è single da otto anni, ma la predisposizione ad aprire di nuovo il suo cuore a qualcuno c’è.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero ha mentito? “Dietro le quinte non si parla d’altro” - Alla fine Pernice è stato dichiarato innocente per mancanza di prove sufficienti. Giovanni Pernice, classe 1990, è un ballerino professionista. Ballando con le Stelle potrebbe quindi rappresentare una svolta importante per l’artista pugliese, non solo lavorativamente parlando ma anche dal punto di vista sentimentale. (Dilei.it)

Ballando con le Stelle - le pagelle : Bianca Guaccero perfetta (10) - Sonia Bruganelli "sopravvissuta" (8) - Cugini di Campagna eliminati (6.5) - La quarta puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di emozioni, di spettacolo e di voti alti. In questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci sembra impossibile dare... (Leggo.it)

Bianca Guaccero è la diva a Ballando con le Stelle : brilla in bianco con la scollatura maxi - Bianca Guaccero è una delle grandi favorite della nuova edizione di Ballando con le Stelle e anche nella quarta puntata non ha deluso le aspettative dei fan: ecco cosa ha indossato per l'esclusiva performance in coppia con Giovanni Pernice.Continua a leggere . (Fanpage.it)