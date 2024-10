Bce: Lagarde, tassi resteranno restrittivi fino a quando necessario (Di martedì 22 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 22 ott. (LaPresse) – “La direzione di marcia sui tassi è chiara, ma resteranno restrittivi fino a quando sarà necessario”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durate un’intervista con Bloomberg Tv. Lagarde ha ricordato che la Bce ha “iniziato con i tagli a giugno”, ma che “il ritmo di riduzione dei tassi resta da determinare”. La presidente della Bce ha anche ricordato che le decisioni restano “dipendenti dai dati”. Lapresse.it - Bce: Lagarde, tassi resteranno restrittivi fino a quando necessario Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 22 ott. (LaPresse) – “La direzione di marcia suiè chiara, masarà”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine, durate un’intervista con Bloomberg Tv.ha ricordato che la Bce ha “iniziato con i tagli a giugno”, ma che “il ritmo di riduzione deiresta da determinare”. La presidente della Bce ha anche ricordato che le decisioni restano “dipendenti dai dati”.

