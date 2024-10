Attaccata dagli 8 cani che portava a spasso, Natasha morta in modo terribile a 28 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) morta a soli 28 anni per le ferite multiple compatibili con morsi di cani e segni di artigli. È quanto emerso dal processo sul caso. Il medico legale ha analizzato il corpo della giovane dog sitter e ha confermato come il decesso sia stato causato dall’aggressione di un numero imprecisato degli otto cani che stava portando a spasso, tra cui il suo bull terrier. Natasha Johnston, 28 anni, dog sitter inglese di Caterham, nel Surrey, è morta a gennaio scorso. È stata trovata esanime il 12 gennaio 2023 per la precisione in un prato dopo il feroce attacco. A dare l’allarme è stato un altro dog sitter, Ben Kershaw. “Ho visto un grosso cane con del sangue sul muso e sulle mascelle”, ha detto in aula. Leggi anche: “Presto, è là sotto”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024)a soli 28per le ferite multiple compatibili con morsi die segni di artigli. È quanto emerso dal processo sul caso. Il medico legale ha analizzato il corpo della giovane dog sitter e ha confermato come il decesso sia stato causato dall’aggressione di un numero imprecisato degli ottoche stava portando a, tra cui il suo bull terrier.Johnston, 28, dog sitter inglese di Caterham, nel Surrey, èa gennaio scorso. È stata trovata esanime il 12 gennaio 2023 per la precisione in un prato dopo il feroce attacco. A dare l’allarme è stato un altro dog sitter, Ben Kershaw. “Ho visto un grosso cane con del sangue sul muso e sulle mascelle”, ha detto in aula. Leggi anche: “Presto, è là sotto”.

Dog sitter inglese di 28 anni morta dopo essere stata attaccata da 8 cani : “Perforata la vena giugulare” - Natasha Johnston, 28 anni, dog sitter inglese di Caterham, nel Surrey, è morta per shock ed emorragia, dovuta alla perforazione della vena giugulare sinistra, dopo essere stata attaccata da un gruppo di 8 cani che lei stessa stava portando a spasso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

