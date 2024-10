Tvpertutti.it - Ascolti TV, Se Mi Lasci Non Vale flop: Barbareschi come Ultima Fermata

(Di martedì 22 ottobre 2024)diTV per Se MiNonsu Rai2. Il programma condotto da Lucaha ottenuto risultati imbarazzanti attirando solo 321.000 telespettatori e raggiungendo un misero 1,82% di share. Un vero e proprio, che evidenziail programma, pur cercando di distinguersi da altre trasmissioni simili, non sia riuscito a conquistare il pubblico. Nonostante le dichiarazioni iniziali del team di produzione, appare evidente che Se MiNonabbia tratto forte ispirazione da Temptation Island. Ma non solo: l'ombra di, il controverso spin-off di Temptation Island andato in onda su Canale 5 nel 2022, aleggia pesantemente su questo nuovo format di Rai2.con Simona Ventura è stato un esperimento fallito, capace di raccogliere 1.862.