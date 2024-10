Arriva la piena del Po, scatta l’allerta rossa in Veneto (Di martedì 22 ottobre 2024) Rovigo, 22 ottobre 2024 – Un’altra giornata di attenzione massima per il maltempo. A comunicarlo è stato il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto che ha emesso un nuovo avviso. Questo valido ventiquattr'ore dalle 14 di oggi fino a domani 23 ottobre, nel quale si dichiara lo stato di allarme per criticità idraulica rossa nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po, con livelli molto sostenuti e prossimi o di poco superiori al terzo livello di riferimento. Per il resto della zona di allerta la criticità idraulica è verde. Ilrestodelcarlino.it - Arriva la piena del Po, scatta l’allerta rossa in Veneto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Rovigo, 22 ottobre 2024 – Un’altra giornata di attenzione massima per il maltempo. A comunicarlo è stato il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile delche ha emesso un nuovo avviso. Questo valido ventiquattr'ore dalle 14 di oggi fino a domani 23 ottobre, nel quale si dichiara lo stato di allarme per criticità idraulicanel bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige riferita al transito del colmo dilungo le sezioni venete del fiume Po, con livelli molto sostenuti e prossimi o di poco superiori al terzo livello di riferimento. Per il resto della zona di allerta la criticità idraulica è verde.

