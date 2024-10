Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 22 Ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) “The Family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 22 Ottobre Aslan organizza una cena per il compleanno della nonna Seher, invitando anche Cihan e Serap. Questo evento fa emergere i primi segnali di tensione, poiché un segreto nascosto per anni rischia di venire alla luce. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 22 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi22Aslan organizza una cena per il compleanno della nonna Seher, invitando anche Cihan e Serap. Questo evento fa emergere i primi segnali di tensione, poiché un segreto nascosto per anni rischia di venire alla luce. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.

The Family 2 - anticipazioni trame dal 21 al 25 ottobre : il terribile segreto che scuote due famiglie - Quella di The Family 2, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sarà una settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, piena di torbidi segreti e sconcertanti rivelazioni. Si comincia con un'indagine casalinga sulla morte di Ergun e si finisce con una cena destinata a sconvolgere gli equilibri di due famiglie. (Movieplayer.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 21 Ottobre - it. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, cercando al contempo di mantenere la propria integrità morale. (Zon.it)

Anticipazioni The Family - Puntate Turche : Cihan Resta Vedovo Per La Seconda Volta! - Quest’ultimo si sposerà con la ragazza dopo aver superato il lutto per la morte di Aysel. Infatti, Serap rivela di fronte a tutti che Yusuf la violentò molti anni prima e lei non riuscì mai a riprendersi. . Serap però farà un gesto inaspettato e si toglierà la vita, lasciando Cihan vedovo per la seconda volta. (Uominiedonnenews.it)