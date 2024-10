Anm: accuse a toghe offendono il Paese (Di martedì 22 ottobre 2024) 11.15 "Le ricorrenti accuse di politicizzazione ai magistrati che assumono decisioni sgradite alla Politica offendono, prima ancora che magistrati e magistratura, il Paese e il suo assetto democratico". Così la Giunta esecutiva Anm. Se assumesse "decisioni ispirate dalla necessità di collaborare col Governo, facendosi carico delle attese della Politica, la Magistratura tradirebbe il mandato costituzionale". E 16 togati Csm-la maggioranza-chiedono una pratica a tutela dei magistrati romani della sezione migranti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 11.15 "Le ricorrentidi politicizzazione ai magistrati che assumono decisioni sgradite alla Politica, prima ancora che magistrati e magistratura, ile il suo assetto democratico". Così la Giunta esecutiva Anm. Se assumesse "decisioni ispirate dalla necessità di collaborare col Governo, facendosi carico delle attese della Politica, la Magistratura tradirebbe il mandato costituzionale". E 16 togati Csm-la maggioranza-chiedono una pratica a tutela dei magistrati romani della sezione migranti.

