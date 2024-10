Alla scoperta di biodiversità e rinnovabili, al via il Progetto Scuole E.On (Di martedì 22 ottobre 2024) L’iniziativa si arricchisce di nuove attività per supportare i docenti nell’educazione ai temi della sostenibilità ambientale e della biodiversità È ripartito il Progetto Scuole E.On che porta nelle Scuole italiane i temi della sostenibilità e del legame tra energie rinnovabili e biodiversità, coinvolgendo ragazze e ragazzi in attività educative e ludiche per favorire una conoscenza Sbircialanotizia.it - Alla scoperta di biodiversità e rinnovabili, al via il Progetto Scuole E.On Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’iniziativa si arricchisce di nuove attività per supportare i docenti nell’educazione ai temi della sostenibilità ambientale e dellaÈ ripartito ilE.On che porta nelleitaliane i temi della sostenibilità e del legame tra energie, coinvolgendo ragazze e ragazzi in attività educative e ludiche per favorire una conoscenza

E.On lancia il Progetto Scuole 2024-2025 per sensibilizzare le nuove generazioni su sostenibilità e biodiversità - Un progetto in evoluzione Il Progetto Scuole E. Mauro Biraghi, Marketing and Corporate Communications Director di E. On non solo educa, ma crea anche opportunità significative di interazione tra studenti e professionisti del settore, stimolando un apprendimento attivo e orientato verso un futuro sostenibile. (Gaeta.it)

Alla scoperta di biodiversità e rinnovabili - al via il Progetto Scuole E.On - L’iniziativa, inoltre, sottolinea l’importanza di politiche […]. On che porta nelle scuole italiane i temi della sostenibilità e del legame tra energie rinnovabili e biodiversità, coinvolgendo ragazze e ragazzi in attività educative e ludiche per favorire una conoscenza sempre più approfondita dell’ambiente e l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili. (Periodicodaily.com)