Aggredisce e morde l'addetto alla sicurezza del locale, poi scaglia sugli agenti: 19enne arrestata (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra domenica e lunedì, avrebbe aggredito l'addetto alla sicurezza di un locale e si sarebbe poi scagliata contro gli agenti della polizia di Stato intervenuti per calmarla. La 19enne alla fine è dunque finita in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione di

Sicurezza - Mechelli (FI) : "Dignità e risorse alla polizia locale - sia equiparata alle altre forze" - La recente conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia, che si è svolta a Perugia il 13 e 14 ottobre, ha visto al centro della discussione la sicurezza urbana e la necessaria riforma della polizia locale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha... (Viterbotoday.it)

Bianzale : «Giordani vive sulla Luna. Alla polizia locale serve il taser per questioni di sicurezza» - . «Il nuovo indirizzo di residenza del Sindaco Giordani è in via della Luna. Parola. Affermare come ha affermato lui nell’ultimo consiglio comunale che a Padova non c’è assolutamente un problema di sicurezza e che addirittura la stazione è un fiore all’occhiello senza alcun pericolo, ha del lunare». (Padovaoggi.it)

Polizia locale - oggi un convegno. Formazione sulla sicurezza - Parte oggi al Tatro degli Industri, il secondo convegno di studio della polizia locale e sicurezza urbana organizzato dal Gruppo Maggioli. Arricchiranno l’apertura del convegno anche i saluti istituzionali in videomessaggio del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Alle 11 si terrà una tavola rotonda sull’incidentalità urbana e la sicurezza stradale fra nuove regole e ... (Lanazione.it)