Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ottico Franco Biagini. Decano dei negozianti di Bazzano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)perde il suo storico ottico. Si è spento domenica, circondato dall’affetto dei suoi cari,dei commercianti del capoluogo di Valsamoggia, aveva 95 anni. Buona parte dei quali trascorsi dietro il banco di via Matteotti, negli spazi dove ogni volta che poteva, fino a poche settimane fa, sedeva a fianco del nipote Alberto, che ha garantito la continuità aziendale affiancando la figlia Patrizia, titolare della profumeria aperta a fianco della bottega di ottica. "Ancora adesso erano tante le persone che, da tutta la Valsamoggia e anche oltre, chiedevano di lui per la fiducia suscitata e l’attenzione che ha sempre dedicato ai suoi clienti. Ha fatto questo mestiere in spirito di servizio e di ascolto delle esigenze del prossimo", commenta affranta la figlia Patrizia, con la quale ha vissuto in buona salute e lucidità anche gli ultimi anni della sua vita.