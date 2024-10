Addio a Francesco dopo l'incidente in bicicletta: l'ingegnere biomedico è morto (Di martedì 22 ottobre 2024) Non ce l'ha fatta Francesco Caputo, è morto oggi intorno alle ore 13 il 35enne di Lucugnano coinvolto in un incidente verificatosi venerdì 11 ottobre a Milano. Gli Quotidianodipuglia.it - Addio a Francesco dopo l'incidente in bicicletta: l'ingegnere biomedico è morto Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non ce l'ha fattaCaputo, èoggi intorno alle ore 13 il 35enne di Lucugnano coinvolto in unverificatosi venerdì 11 ottobre a Milano. Gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco non ce l'ha fatta : morto a dieci giorni dall'incidente l'ingegnere biomedico - Non ce l'ha fatta Francesco Caputo, è morto oggi intorno alle ore 13 il 35enne di Lucugnano coinvolto in un incidente verificatosi venerdì 11 ottobre a Milano. Gli... (Quotidianodipuglia.it)

Francesco Ferrara e Francesco Pastore - carabinieri morti in un incidente : arrestata la donna che lo ha causato - L'incidente a Campagna, nel Salernitano, il 6 aprile scorso: persero la vita i due carabinieri e un uomo di 75 anni. Questa mattina, la Polizia di Stato ha arrestato la donna che lo ha provocato, positiva all'alcol.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Un ragazzo d’oro”. Il lavoro e la passione per l’Inter : chi era Francesco Damiani - morto in un incidente a 18 anni - “Tu… con la tua educazione rara per ragazzi della tua età, sei un lavoratore instancabile, buono e gentile… avrei mille qualità da elencare, qualità che, sfortunatamente, non cambiano l’accaduto. Francesco Damiani, conosciuto da tutti come Kekko, era un ragazzo di 18 anni che ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte lungo il lungomare di Bari, tra Torre Quetta e ... (Thesocialpost.it)