Quotidiano.net - Violentata a dodici anni . Indagati tre minorenni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La procura per idi Lecce indaga su una presunta violenza sessuale di gruppo commessa da trenei confronti di una 12enne. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, venerdì sera la 12enne sarebbe stata attirata con l’inganno in un luogo buio e appartato in provincia di Lecce e poi. A darle appuntamento sarebbe stato un 16enne che la ragazzina conosceva. Quando però la 12enne è arrivata, ha trovato anche altri due amici del giovane.