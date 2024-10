Gaeta.it - Verona: Zanetti analizza la sconfitta contro il Monza e invita a non perdere fiducia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo lasubita dalilcon un punteggio di 0-3, l’allenatore Paoloha rilasciato dichiarazioni che evidenziano la necessità dire la partita in modo critico, pur riconoscendo gli aspetti positivi della prestazione. La squadra, al di là dei risultati, si trova in una posizione di classifica soddisfacente, e l’allenatore mette in luce l’importanza di mantenere lanel proprio percorso. la prestazione dele gli errori decisivi Paoloha iniziato la sua analisi della partita sottolineando che, sebbene il risultato finale sia negativo, non tutte le note devono essere scoraggianti. Secondo il tecnico gialloblù, la squadra ha mostrato buone trame di gioco, ma la serata è stata segnata da errori cruciali.