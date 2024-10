Uomo con 3 peni, la scoperta choc dei medici dopo la sua morte, è il 2° caso accertato di triphallia al mondo dal 1606 ad oggi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aveva 78 anni e per tutta la vita ha sempre avuto tre peni senza mai accorgersene; nel mondo i casi di doppio pene (diphallia) sono 112, quelli di triphallia solo 2 Un Uomo ha vissuto per 78 anni con un’anomalia congenita senza essersene mai reso conto, aveva tre peni. Si tratta del secondo c Ilgiornaleditalia.it - Uomo con 3 peni, la scoperta choc dei medici dopo la sua morte, è il 2° caso accertato di triphallia al mondo dal 1606 ad oggi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aveva 78 anni e per tutta la vita ha sempre avuto tresenza mai accorgersene; neli casi di doppio pene (diphallia) sono 112, quelli disolo 2 Unha vissuto per 78 anni con un’anomalia congenita senza essersene mai reso conto, aveva tre. Si tratta del secondo c

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Return - Il ritorno - recensione : l'Ulisse di Ralph Fiennes? Un uomo penitente dietro l'egoismo di un eroe - Un discorso universale, che si allarga anche alla condizione di pace e di guerra. Uberto Pasolini rivede uno dei passaggi più famosi dell'Odissea in The Return. Protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Quello di Uberto Pasolini con Il ritorno (The Return, in originale) non è solo un film su Ulisse - o Odisseo, come viene appellato nel film - bensì, è un film sulle prospettive di un uomo ... (Movieplayer.it)

L’incredibile storia dell’uomo con tre peni : la scoperta choc dei ricercatori quando ha donato il suo corpo alla scienza. Ecco cos’è la triphallia e come funziona - Il pene interno secondario dell’uomo presentava in realtà “regioni distinte e distinguibili macroscopicamente” che di solito si vedono in un pene tipico, come il glande, l’uretra e il tessuto spugnoso che si gonfia di sangue durante l’erezione. L’uomo ha donato il suo corpo alla scienza e solo dopo l’esame post-mortem condotto dai ricercatori sono stati scoperti due corpi penieni supplementari ... (Ilfattoquotidiano.it)

Uomo con tre peni scoperto casualmente in UK : è solo il secondo caso di triphallia noto alla scienza - Durante un esame autoptico condotto su uomo che aveva donato il suo corpo alla scienza i medici hanno scoperto la presenza di tre peni. La Triphallia è una condizione rarissima; si tratta soltanto del secondo caso descritto in letteratura scientifica in centinaia di anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)