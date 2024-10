Un’altra rapina violenta a un’anziana a Firenze: arrestati in due (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze – rapina violenta, Un’altra ai danni di un’anziana, in via dello Statuto a Firenze. Per l’aggressione sono finiti in carcere, con l’accusa di rapina e indebito utilizzo di carte di credito, un 29enne e un 36enne di origine georgiana. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna di 78 anni, dopo essere scesa dall’autobus in via dello Statuto, si stava incamminando verso casa ma appena arrivata nei pressi della propria abitazione sarebbe stata improvvisamente aggredita alle spalle da due uomini in strada: mentre uno l’avrebbe tenuta ferma contro il muro, con una mano sulla bocca, il secondo le avrebbe strappato le collane che aveva al collo e portato via il portafoglio dalla borsa. I rapinatori si sarebbero poi dati rapidamente alla fuga mentre la donna, provata per l’accaduto, sarebbe stata soccorsa dal marito insieme al quale hanno dato l’allarme al 112 Nue. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ai danni di, in via dello Statuto a. Per l’aggressione sono finiti in carcere, con l’accusa die indebito utilizzo di carte di credito, un 29enne e un 36enne di origine georgiana. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una donna di 78 anni, dopo essere scesa dall’autobus in via dello Statuto, si stava incamminando verso casa ma appena arrivata nei pressi della propria abitazione sarebbe stata improvvisamente aggredita alle spalle da due uomini in strada: mentre uno l’avrebbe tenuta ferma contro il muro, con una mano sulla bocca, il secondo le avrebbe strappato le collane che aveva al collo e portato via il portafoglio dalla borsa. Itori si sarebbero poi dati rapidamente alla fuga mentre la donna, provata per l’accaduto, sarebbe stata soccorsa dal marito insieme al quale hanno dato l’allarme al 112 Nue.

