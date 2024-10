Gaeta.it - Trento: uomo in stato di ebbrezza cade da un muretto durante tentativo di furto a Levico Terme

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattinata di oggi, undi 36 anni èricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara didopo un incidente avvenuto a. Le prime ricostruzioni indicano che l’individuo, noto alle forze dell’ordine e in evidentedi alterazione a causa dell’alcol, stava tentando di introdursi in un’abitazione del centro.l’azione, è caduto da un, precipitando per circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi sanitari mediante elicottero. Ildie le circostanze dell’incidente L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando i residenti dihanno notato movimenti sospetti. L’, già noto alle autorità locali, avrebbe avvicinato un’abitazione con l’intenzione di svaligiarla.