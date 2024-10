Oasport.it - Tiro con l’arco, bilancio negativo per i due azzurri impegnati nelle Finali di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Va in archivio senza acuti sul fronte italiano l’ultimo appuntamento della stagione internazionale outdoor dicon, ledidel. A Tlaxcala sono stati proclamati i vincitori del massimo circuito globaledivisioni compound e arco olimpico, dopo tre tappe di regular season che avevano stabilito i qualificati per le Finals messicane. Dueavevano strappato il pass per la prestigiosa kermesse di fine stagione, Elisa Roner nel compound femminile (grazie al successo di Antalya) e Mauro Nespoli nel ricurvo maschile (tramite ranking). Purtroppo entrambi non sono riusciti ad entrare bene in gara, perdendo il primo testa a testa ed uscendo subito di scena senza potersi giocare almeno il podio.