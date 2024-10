Spaccio di hashish e cocaina, pusher arrestato: sequestrati 9mila euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) È incappato in uno dei numerosi controlli che i Carabinieri di Treviso hanno intensificato, specie nel fine settimana, per prevenire i furti. Si tratta di un 30enne maliano, residente a Roncade, che i carabinieri della stazione di Silea hanno arrestato sabato notte in via Cendon. Il giovane, dopo Trevisotoday.it - Spaccio di hashish e cocaina, pusher arrestato: sequestrati 9mila euro Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È incappato in uno dei numerosi controlli che i Carabinieri di Treviso hanno intensificato, specie nel fine settimana, per prevenire i furti. Si tratta di un 30enne maliano, residente a Roncade, che i carabinieri della stazione di Silea hannosabato notte in via Cendon. Il giovane, dopo

