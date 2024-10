Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 21 ottobre

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilè ormai un appuntamento fisso per molti telespettatori italiani. Ogni settimana, sono milioni gli affezionati che si sintonizzano su Canale5 per seguire le vicende della casa più spiata d’Italia. Le dinamiche tra i concorrenti cambiano di continuo, e con queste anche gli equilibri, portando a nuove alleanze, discussioni e inevitabili scontri. Ogni lunedì sera, la puntata in diretta propone colpi di scena, confronti tra i protagonisti e l’attesissima fase del televoto, dove il pubblico da casa ha l’ultima parola su chi debba continuare il percorso e chi invece dovrà abbandonare il reality. Chi è stato eliminato lunedì scorso e i nuovi nominati Nella puntata di lunedì 14, Michael Castorino ha dovuto salutare i suoi compagni e abbandonare la Casa del, seguendo le orme dell’attrice Clarissa Burt, eliminata poco prima di lui.