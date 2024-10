Calciomercato.it - Serie A senza pace: un altro esonero è più vicino

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’avventura a Roma di Ivan Juric non è ancora riuscita a decollare. I risultati latitano, esattamente come i progressi: spunta la quota per l’La Roma continua a fare fatica nonostante l’avvicendamento in panchina tra De Rossi e Juric. L’ex allenatore del Torino era stato chiamato per dare una scossa all’ambiente e migliorare i risultati di un inizio a rilento.A (LaPresse) – calciomercato.itIl cambiamento però non è stato fin qui particolarmente evidente, e i risultati continuano a latitare. Il ko di ieri sera contro l’Inter lascia l’amaro in bocca ai giallorossi caduti sotto il destro di Lautaro Martinez dopo un paio di errori piuttosto importanti. Amarezza quella romanista che traspare anche dalle parole in conferenza stampa dello stesso Juric: “Nel momento migliore abbiamo preso un gol di ‘incidente’ e ci è costato tanto. Siamo rimasti dentro fino alla fine.