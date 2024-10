Scivola in una scarpata mentre va a funghi con moglie e i suoi cani (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attorno alle 14 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un 80enne originario di Pesaro che, mentre era a funghi assieme alla moglie con due cagnolini in località Bosc de Comun, era Scivolato lungo il pendio boscato che porta a un torrente riportando delle ferite Trevisotoday.it - Scivola in una scarpata mentre va a funghi con moglie e i suoi cani Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attorno alle 14 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un 80enne originario di Pesaro che,era aassieme allacon due cagnolini in località Bosc de Comun, erato lungo il pendio boscato che porta a un torrente riportando delle ferite

