Ryanair, nuova batosta per i passeggeri: la compagnia cambia le carte in tavola

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ancora problemi per i viaggiatori dopo la decisione didire lein, c’è grande preoccupazione generale per il futuro. Sappiamo, come è stato possibile notare negli ultimi anni, che le compagnie spesso decidono dire drasticamente quelle che sono le abitudini di tutti i viaggiatori. Questo implica una serie di rivoluzioni in atto e anche conseguenze di cui, difficilmente, si ha previsione in termini pratici. Ovviamente è interessante notare quelli che sono i dettagli che portano poi a quella novità e anche il motivo, tuttavia è indispensabile soprattutto comprendere quelli che possono essere i problemi causati da questa condizione, quindi effettivamente qual è la direzione e cosa bisogna fare.