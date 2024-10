Roma pusher spaccia in sedia a rotelle | trovato con 20 dosi di cocaina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – È finito in manette qualche giorno fa il trentanovenne albanese che, nonostante fosse ristretto al regime degli arresti domiciliari, è stato intercettato dalla Polizia di Stato per strada, in via dei Giardinetti, ein possesso di 20didel peso complessivo di oltre 65 grammi. A riconoscerlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino e gli uomini della Sezione Volanti della Questura diche, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, lo hanno notato fermo, in, all’esterno di una farmacia.