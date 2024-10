Roma-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vittoria pesantissima dell’Inter all’Olimpico contro la Roma, grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez. Il Toro è salito a quota 133 gol con la maglia della Beneamata. Tutti i dati statistici e le curiosità su Roma-Inter 0-1. Roma-Inter 0-1, le curiosità statistiche della partita 133 – Come i gol segnati da Lautaro Martinez in gare ufficiali con la maglia dell’Inter. L’argentino ha eguagliato Stefano Nyers a quota 133 gol come miglior marcatore straniero nella storia della Beneamata, considerando tutte le competizioni. Il Toro è settimo nella classifica all-time. Ora punta Benito Lorenzi, che è a quota 143 gol. 9 – Gli anni da imbattuta dell’Inter all’Olimpico contro la Roma. I giallorossi non vincono in casa contro la squadra nerazzurra dal 2 ottobre 2016 (gol Dzeko, Manolas e Banega). Inter-news.it - Roma-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Vittoria pesantissima dell’all’Olimpico contro la, grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez. Il Toro è salito a quota 133 gol con la maglia della Beneamata. Tutti ie le curiosità su0-1.0-1, le curiosità statistiche della partita 133 – Come i gol segnati da Lautaro Martinez in gare ufficiali con la maglia dell’. L’argentino ha eguagliato Stefano Nyers a quota 133 gol come miglior marcatore straniero nella storia della Beneamata, considerando tutte le competizioni. Il Toro è settimo nella classifica all-time. Ora punta Benito Lorenzi, che è a quota 143 gol. 9 – Gli anni da imbattuta dell’all’Olimpico contro la. I giallorossi non vincono in casa contro la squadra nerazzurra dal 2 ottobre 2016 (gol Dzeko, Manolas e Banega).

