Rocchi su Douglas Luiz | Nessuna obiezione se fosse stato espulso

(Di lunedì 21 ottobre 2024)intransigente nei confronti di, il quale non èdopo il brutto gesto nei confronti di Patric in Juventus-Lazio. BRUTTO ATTEGGIAMENTO – A Dazn, il designatore Gianlucasul gesto non sanzionato diin Juventus-Lazio: «Sicuramente non è fortuito. E sicuramente a noi non piacciono certi comportamenti. Questo ve lo dico sinceramente. Per cui sequesto calciatore, per esempio in campo, nessuno avrebbe detto niente, perché comunque sono gesti che a noi non piacciono». Se il brasilianosanzionato, come doveva esserlo, avrebbe saltato il derby d’Italia contro l’Inter, in programma domenica a San Siro alle 18.