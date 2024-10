Regionali, i cinque candidati del M5s: "In coalizione con le nostre diversità. Troppo consumo di suolo? Lo dicevamo già nel 2017" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella cornice del 'Doceriso' a Cesena il Movimento 5 stelle ha presentato i cinque candidati alle elezioni Regionali. Una lista di cinque nomi che vede una maggiora rappresentanza dell'area cesenate con quattro candidati: c'è il consigliere comunale a Cesena Vittorio Valletta, il savignanese Cesenatoday.it - Regionali, i cinque candidati del M5s: "In coalizione con le nostre diversità. Troppo consumo di suolo? Lo dicevamo già nel 2017" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella cornice del 'Doceriso' a Cesena il Movimento 5 stelle ha presentato ialle elezioni. Una lista dinomi che vede una maggiora rappresentanza dell'area cesenate con quattro: c'è il consigliere comunale a Cesena Vittorio Valletta, il savignanese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - lista Movimento cinque stelle : chi sono i candidati - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Pronti anche i grillini ad affiancare Michele De Pascale in questa campagna elettorale per l’Emilia Romagna alle elezioni regionali del 17-18 novembre . Nonostante le polemiche degli ultimi giorni sulla partecipazione del Movimento Cinque... (Bolognatoday.it)

Regionali - i Cinque Stelle : "Ecco i nostri candidati. Giovani e anziani - priorità" - Gabriele Maldini ha discusso della sicurezza sul lavoro e della salvaguardia dei posti di lavoro: "Abbiamo posto il focus sulle problematiche legate agli infortuni sul lavoro e alla salvaguardia dei posti di lavoro, in particolare con riferimento ai recenti casi di Berco e Rexnord. Marco Croatti e Gabriele Lanzi. (Ilrestodelcarlino.it)

Elezioni - Alleanza Verdi Sinistra si presenta alle Regionali con cinque candidati nella Provincia - L’Alleanza Verdi Sinistra Forlì-Cesena ha presentato i candidati per il collegio di Forlì-Cesena per le elezioni Regionali del 17 e 18 novembre e per l’occasione ha radunato tutti suoi rappresentanti della Provincia. Nella conferenza stampa tenutasi al Mercato Coperto di Forlì c’erano i... (Cesenatoday.it)