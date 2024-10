Record negativo di nascite in Italia: nel 2023 si registrano solo 379.890 nuovi nati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I dati pubblicati dall’Istat riguardanti la natalità e la fecondità in Italia per l’anno 2023 non offrono buone notizie. Le nascite sono calate a 379.890, segnando una riduzione di 13.000 unità rispetto all’anno precedente. Questo risultato si traduce in una diminuzione del 3,4% rispetto al 2022. Inoltre, i segnali per il 2024 non sono incoraggianti, poiché i dati provvisori mostrano una diminuzione di 4.600 nascite nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo rappresenta un’ulteriore destabilizzazione del già fragile panorama demografico Italiano. Un trend inarrestabile: le nascite in calo dal 2008 Il report Istat evidenzia una diminuzione costante delle nascite, parte di un trend negativo che si protrae da anni. Dal 2008, anno in cui i nati vivi in Italia superavano le 576. Gaeta.it - Record negativo di nascite in Italia: nel 2023 si registrano solo 379.890 nuovi nati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I dati pubblicati dall’Istat riguardanti la natalità e la fecondità inper l’annonon offrono buone notizie. Lesono calate a 379.890, segnando una riduzione di 13.000 unità rispetto all’anno precedente. Questo risultato si traduce in una diminuzione del 3,4% rispetto al 2022. Inoltre, i segnali per il 2024 non sono incoraggianti, poiché i dati provvisori mostrano una diminuzione di 4.600nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo rappresenta un’ulteriore destabilizzazione del già fragile panorama demograficono. Un trend inarrestabile: lein calo dal 2008 Il report Istat evidenzia una diminuzione costante delle, parte di un trendche si protrae da anni. Dal 2008, anno in cui ivivi insuperavano le 576.

