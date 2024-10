Quante posizioni può guadagnare Berrettini a Vienna nel ranking ATP? Il tabellone diventa però subito duro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteo Berrettini rialza la testa dopo la deludente sconfitta di Stoccolma con Stricker e comincia positivamente il suo cammino nell’ATP 500 di Vienna 2024. Battuto nel match d’esordio l’ungherese Marton Fucsovics per 7-5 6-4, il giocatore italiano si qualifica così agli ottavi di finale del torneo austriaco in attesa di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Il finalista di Wimbledon se la vedrà con il vincente della sfida in programma domani tra l’americano n.5 del seeding Frances Tiafoe ed il britannico Cameron Norrie. Una partita non facile per l’azzurro, che dovrà esprimersi ad alti livelli per avanzare in vista di un possibile quarto di finale ancor più complicato contro la quarta testa di serie Tommy Paul (favorito principale nel suo spicchio di tabellone). Oasport.it - Quante posizioni può guadagnare Berrettini a Vienna nel ranking ATP? Il tabellone diventa però subito duro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteorialza la testa dopo la deludente sconfitta di Stoccolma con Stricker e comincia positivamente il suo cammino nell’500 di2024. Battuto nel match d’esordio l’ungherese Marton Fucsovics per 7-5 6-4, il giocatore italiano si qualifica così agli ottavi di finale del torneo austriaco in attesa di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Il finalista di Wimbledon se la vedrà con il vincente della sfida in programma domani tra l’americano n.5 del seeding Frances Tiafoe ed il britannico Cameron Norrie. Una partita non facile per l’azzurro, che dovrà esprimersi ad alti livelli per avanzare in vista di un possibile quarto di finale ancor più complicato contro la quarta testa di serie Tommy Paul (favorito principale nel suo spicchio di).

