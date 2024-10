Partecipate Abruzzo: Fumata Bianca Vicina? FdI Retrocede, FIRA Passa alla Lega (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Dopo mesi di stallo politico, si intensificano i contatti tra i vertici dei partiti per sbloccare le nomine negli enti regionali. Le nomine dei consigli di amministrazione degli enti partecipati regionali in Abruzzo, da mesi oggetto di scontri interni alla maggioranza di centrodestra, sembrano finalmente vicine a una soluzione. Quattro mesi di incontri infruttuosi, culminati con una Fumata grigia in un recente incontro a Roma, potrebbero trasformarsi in una svolta grazie a nuovi contatti tra i leader dei partiti. Nelle ultime ore, si sono infatti moltiplicate le telefonate tra i segretari regionali, all'insegna di un dialogo più costruttivo, facilitato anche dalla recente celebrazione dei due anni del governo di Giorgia Meloni a L'Aquila. Secondo fonti interne, il segretario di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, starebbe cercando di mediare per uscire dall’impasse politico. Abruzzo24ore.tv - Partecipate Abruzzo: Fumata Bianca Vicina? FdI Retrocede, FIRA Passa alla Lega Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Dopo mesi di stallo politico, si intensificano i contatti tra i vertici dei partiti per sbloccare le nomine negli enti regionali. Le nomine dei consigli di amministrazione degli enti partecipati regionali in, da mesi oggetto di scontri internimaggioranza di centrodestra, sembrano finalmente vicine a una soluzione. Quattro mesi di incontri infruttuosi, culminati con unagrigia in un recente incontro a Roma, potrebbero trasformarsi in una svolta grazie a nuovi contatti tra i leader dei partiti. Nelle ultime ore, si sono infatti moltiplicate le telefonate tra i segretari regionali, all'insegna di un dialogo più costruttivo, facilitato anche drecente celebrazione dei due anni del governo di Giorgia Meloni a L'Aquila. Secondo fonti interne, il segretario di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, starebbe cercando di mediare per uscire dall’impasse politico.

