Ilgiorno.it - Paolo Pessina:: "Diamo futuro ai nostri giovani"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Elegante, raffinato, una figura d’altri tempi, ma con lo sguardo rivolto al. È, titolare dei prestigiosi negozi di abbigliamento in centro a Monza e presidente di MB Circle, la rete di imprenditori, nata nel 2010 per condividere esperienze e informazioni tra chi imprende, ma anche l’impegno sociale soprattutto rispetto alle occasioni formative per i. "Ho voluto promuovere Mb Circle - racconta - per restituire in qualche modo tutto ciò che di positivo ho avuto dalla vita. La nostra azienda risale al 1900. Vengo da una famiglia di lunga tradizione commerciale: i miei genitori e nonni commerciavano tessuti e corredi. Guardandomi attorno noto un distacco del mondo imprenditoriale dalla società e dai. Per questo è necessario investire nel, recuperando il territorio e trasferendo aicompetenze e conoscenze".