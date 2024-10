Pancalli: “Con Parigi il movimento paralimpico è esploso” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “È un riconoscimento che ricevo a nome di tutto il movimento e della famiglia paralimpica che rappresento. Parigi è stata un qualcosa di straordinario non solo per noi che abbiamo lavorato per l’appuntamento, ma per tutto il Paese. L’opera di contaminazione che si è riusciti a determinare nel Paese grazie al coinvolgimento dei media è stata fenomenale e ha rappresentato ancora una volta un’esplosione del movimento paralimpico“. Lo ha dichiarato il presidente del Cip, Luca Pancalli, a margine dell’evento Premio Eccellenza Mediterraneo. “Abbiamo dei veri testimonial e ambasciatori di un movimento. Un tempo magari ci si fermava a poche unità di persone rappresentative e più conosciute. Parigi ha rappresentato anche lo sdoganamento di tanti ragazzi e ragazze straordinari che hanno mostrato il loro valore tecnico e umano“, ha aggiunto il numero uno dello sport paralimpico in Italia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “È un riconoscimento che ricevo a nome di tutto ile della famiglia paralimpica che rappresento.è stata un qualcosa di straordinario non solo per noi che abbiamo lavorato per l’appuntamento, ma per tutto il Paese. L’opera di contaminazione che si è riusciti a determinare nel Paese grazie al coinvolgimento dei media è stata fenomenale e ha rappresentato ancora una volta un’esplosione del“. Lo ha dichiarato il presidente del Cip, Luca, a margine dell’evento Premio Eccellenza Mediterraneo. “Abbiamo dei veri testimonial e ambasciatori di un. Un tempo magari ci si fermava a poche unità di persone rappresentative e più conosciute.ha rappresentato anche lo sdoganamento di tanti ragazzi e ragazze straordinari che hanno mostrato il loro valore tecnico e umano“, ha aggiunto il numero uno dello sportin Italia.

