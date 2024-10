Omicidio Rozzano, palloncini biancazzurri per l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) Amici, conoscenti, familiari. Centinaia le persone che hanno affollato la chiesa evangelica Veritas di Rozzano per l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua, il giovane ucciso a coltellate per un paio di cuffie dal 19enne Daniele Rezza. Tantissimi i palloncini bianchi e azzurri esposti fuori dalla chiesa per accogliere il feretro del giovane. La bara, adornata da fiori bianchi, è stata immediatamente raggiunta dalla famiglia del 31enne: la mamma, il fratello minore, la sorella e la fidanzata. Lapresse.it - Omicidio Rozzano, palloncini biancazzurri per l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (LaPresse) Amici, conoscenti, familiari. Centinaia le persone che hanno affollato la chiesa evangelica Veritas diper, il giovane ucciso a coltellate per un paio di cuffie dal 19enne Daniele Rezza. Tantissimi ibianchi e azzurri esposti fuori dalla chiesa per accogliere il feretro del giovane. La bara, adornata da fiori bianchi, è stata immediatamente raggiunta dalla famiglia del 31enne: la mamma, il fratello minore, la sorella e la fidanzata.

Rozzano - l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua : in centinaia al culto funebre - Rozzano (Milano), 21 ottobre 2024 - Centinaia di rozzanesi sono all’interno e all’esterno della chiesa evangelica Veritas, in via Cavour a Rozzano Vecchia, per il culto funebre per Manuel Mastrapasqua, ucciso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre con una coltellata al petto sferrata dal reo confesso Daniele Rezza, 19 anni. (Ilgiorno.it)

Rozzano - il raid registrato nell’ultimo vocale. Caccia ai testimoni su uno scooter : nel cellulare di Mastrapasqua l’audio mai inviato alla sua fidanzata - Alle 2. L’interrogatorio davanti alla pm Al pm Maria Letizia Mocciaro, che coordina le indagini degli investigatori dell’Arma di via Moscova guidati dal colonnello Antonio Coppola, il diciannovenne, già noto agli archivi delle forze dell’ordine per il tentato furto di un motorino da minorenne e per una rapina sui Navigli da maggiorenne, ha detto di non essersi accorto di “aver ucciso” ... (Ilgiorno.it)