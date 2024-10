"Non le fu diagnosticata una grave pancreatite" ed è morta dopo due ricoveri, eredi trascinano l'Asp in tribunale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stava male, molto male. E il 6 ottobre del 2021 venne ricoverata in ospedale. Un ricovero durato poco visto che tre giorni dopo è tornata al pronto soccorso e, dopo visite e accertamenti, le fu diagnosticata una grave pancreatite. Una patologia non adeguatamente monitorata tant'è che il 10 Agrigentonotizie.it - "Non le fu diagnosticata una grave pancreatite" ed è morta dopo due ricoveri, eredi trascinano l'Asp in tribunale Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stava male, molto male. E il 6 ottobre del 2021 venne ricoverata in ospedale. Un ricovero durato poco visto che tre giorniè tornata al pronto soccorso e,visite e accertamenti, le fuuna. Una patologia non adeguatamente monitorata tant'è che il 10

