Napoli De Laurentiis su Kvaratskhelia | Se non rinnova? Non ce ne siamo mai fatti un problema

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilè partito alla grande in questa stagione sotto la guida di Antonio Conte, ma fuori dal campo tiene ancora banco il rinnovo di Kvicha. Dopo la telenovela Osimhen, si rischia di vivere un’altra storia travagliata anche per quanto riguarda il calciatore georgiano, al momento in scadenza nel 2027 ma da tempo interessatoa firmare un rinnovo a cifre più elevate. Aurelio De, intercettato dai microfoni di Sky, ne ha parlato così: “I calciatori che sono con noi, rimarranno afinché lo desidereremo. Se partisse? Ci sono stati casi precedenti, non ce nemaiun. È importante rispettare il volere dei giocatori, che devono rispettare anche i nostri investimenti”, Desu: “Se non? Non ce nemaiun” SportFace.