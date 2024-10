Thesocialpost.it - Morto Aaron Kaufman, aveva diretto con Sean Penn docufilm “Superpower” su Zelensky

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Èa 51 anni, noto sceneggiatore, regista e produttore, stroncato da un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La notizia della sua scomparsa è stata confermata a ‘Variety’ da Chad Verdi, produttore del celebre film ‘The Irishman’ e collaboratore di lungo corso diin molti progetti passati e futuri. Originario di Long Island,ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando a fianco di Robert Rodriguez, affermandosi come una figura centrale nella produzione cinematografica indipendente. Tra i loro progetti più noti si ricordano i film cult come ‘Sin City – Una donna per cui uccidere’, ‘Machete’ e ‘Machete Kills’. Dopo aver lasciato New York,si trasferì a Austin, Texas, dove si immerse nel mondo del cinema d’azione e del thriller, lavorando come produttore per molte delle opere più celebri di Rodriguez.