Morgan contro Asia Argento: "Come si permette di dire in tv che mi drogo? Nemmeno un po' di riconoscenza" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Morgan risponde alle parole di Asia Argento nell'intervista rilasciata dall'attrice a Verissimo, in cui aveva dichiarato che lui avesse una dipendenza. Il cantante si scaglia contro l'ex compagna: "Va in tv a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, in sua assenza".

Asia Argento prende le difese di Angelica Schiatti contro Morgan : ecco cosa ha detto - . Inoltre, su un gruppo WhatsApp avrebbe annunciato di voler mandare contenuti molto privati della sua ex fidanzata e sarebbe stato rabbonito proprio dagli utenti stessi che avrebbero cercato di farlo riflettere. È mancato a molti appuntamenti: il primo fidanzato, la recita, un incidente al polso. A quanto pare, l’attrice sapeva dell’ossessione che Morgan aveva per Angelica Schiatti, ma ha ... (Donnapop.it)

“Non rompere il ca…”. Scontro in studio da Chiambretti tra Asia Argento e Rosita Celentano - Rosita Celentano aveva appena provato il suo editoriale, una riflessione su un tema che le tre opinioniste, vale a dire la stessa Celentano, Asia Argento e Alba Parietti, propongono ogni settimana. Non è ancora andata in onda, ma Dagospia svela i dettagli di cosa si dovrà aspettare il pubblico di Piero Chiambretti. (Caffeinamagazine.it)

